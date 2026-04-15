Malatya Deprem Davasında Karar Açıklandı

Malatya'da depremde yıkılarak 3 kişinin hayatını kaybettiği apartmanla ilgili davada karar açıklandı.

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan İdris Efendi Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden A.K, N.D. ve S.D.'nin ölümüne ilişkin dava, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

Mahkeme, binanın yapımında ve projelerinin onaylanmasında sorumluluğu bulunan sanıklar B.Y. ve M.U.S.'yi 5'er yıl 6'şar ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar A.A., M.B., A.Ö., H.B. ve V.Ş. hakkında ise 5'er yıl 1'er ay 3'er gün hapis cezası verildi.

Aynı davada yargılanan D.D., A.D. ve J.S. hakkında mahkeme heyeti beraat kararı verdi. Mahkeme, hapis cezası alan tutuksuz sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar kıldı. Karar, istinaf ve Yargıtay aşamalarından geçerek onaylanması halinde kesinleşecek. - MALATYA