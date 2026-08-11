Pütürge’de orman ve örtü yangını

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Aktarla Mahallesi'nde geniş bir alanda orman ve örtü yangını çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yangının çıkması üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.