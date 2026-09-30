Malatya polisi sokak satıcılarına operasyonda 2 bin 920 hap ele geçirdi, 4 tutuklandı

Malatya polisi sokak satıcılarına operasyonda 2 bin 920 hap ele geçirdi, 4 tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 2 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü fiziki takipli çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adresler ile bir araçta yapılan aramalarda 2 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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