Malatya Yazıhan'da komşu tartışmasında silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya Yazıhan'da komşu tartışmasında silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti

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Malatya Yazıhan\'da komşu tartışmasında silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti
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Malatya Yazıhan\'da komşu tartışmasında silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir sitede komşular arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

Malatya'da bir sitede komşular arasında çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, 08.30 sıralarında Yazıhan ilçesi Gayret Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E. G. ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan ve aynı zamanda site yöneticisi olan Eser Kaya (42) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E. G. Eser Kaya'ya silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Eser Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın ardından E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaYazıhanMalatyaGüncelSon Dakika

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