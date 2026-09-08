Malatya Yeşilyurt'ta arkadaşlar arası silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Yeşilyurt'ta arkadaşlar arası silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı

Malatya Yeşilyurt\'ta arkadaşlar arası silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.T., tabancayla ateş ederek A.D.'yi bacağından yaralarken, yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, şüpheli ise gözaltına alındı.

Malatya'da bir iş yerinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibinin bulunmadığı sırada A.D. ile F.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.T. tabancayla ateş ederek A.D.'yi bacağından yaraladı. A.D., kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, olayın şüphelisi F.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, 3. Sayfa, Malatya, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya Yeşilyurt'ta arkadaşlar arası silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Fatih’te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği“ iddiasıyla bir tekneyi batırdı ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı
İzmir Aliağa’da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

23:52
“Sisi“ lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı Avukatlarından ilk açıklama
"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama
23:01
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
22:01
Savaş yeniden kızıştı Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
21:47
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası
Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
21:40
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
21:17
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 00:45:09. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurt'ta arkadaşlar arası silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement