Malatya Yeşilyurt\'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 44 ADL 945 plakalı minibüs ile E.L. yönetimindeki 23 AAJ 693 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü E.L. ile aynı araçta bulunan A.D. ve Ö.F.P. ile minibüste yolcu olarak bulunan F.K. ve B.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.