Malatya Yeşilyurt'ta otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, 2 öldü, 1'i ağır 3 yaralandı - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, 2 öldü, 1'i ağır 3 yaralandı

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Malatya Yeşilyurt\'ta otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, 2 öldü, 1\'i ağır 3 yaralandı
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Malatya Yeşilyurt'ta havaalanı yolu 2. OSB kavşağında saat 20.00 sıralarında otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı; otobüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi, inceleme başlatıldı.

Malatya'da otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi havaalanı yolu 2. OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Yeter (43) idaresindeki 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç, kent merkezi istikametine seyir halindeyken 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağına geldiği sırada havalimanı istikametine seyreden H.İ.C. (45) yönetimindeki 44 FK 630 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter (41) hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan A.B.G. (19) ve B.S E. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.İ.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Malatya YeşilyurtTrafik Kazalarıİnceleme3. SayfaMalatyaGüncelOSBSon Dakika

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