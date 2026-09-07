Malatya Yeşilyurt'ta parkta 17 yaşındaki çocuğu darp eden 3 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta parkta 17 yaşındaki çocuğu darp eden 3 çocuk gözaltına alındı

Malatya Yeşilyurt\'ta parkta 17 yaşındaki çocuğu darp eden 3 çocuk gözaltına alındı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 6 Eylül'de bir parkta 17 yaşındaki O.K.E., aralarında husumet bulunan 4-5 kişilik grubun saldırısına uğradı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, Valiliğin açıklamasına göre mağdurun ifadesi doğrultusunda 3 çocuk gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Malatya'da 17 yaşındaki çocuk, parkta 4-5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili 3 çocuk gözaltına alındı.

Olay, 6 Eylül'de Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 4-5 kişilik grupla karşılaşan 17 yaşındaki O.K.E., gruptakiler tarafından darp edildi. Saldırı sırasında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntü aldığı öğrenildi. Görüntülerin daha sonra bir yakını aracılığıyla çocuğun ailesine gönderildiği belirtildi.

Oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini belirten anne Güley Ertaş, yetkililerden yardım istedi.

Valilikten açıklama

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı internet haber sitelerinde yer alan görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan araştırmada olayın 6 Eylül 2026 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda mağdur O.K.E.'nin ifadesine istinaden A.S.Ç., A.T.K. ve Y.K. isimli çocukların yakalandığı ve olayla ilgili gerekli tahkikata başlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya Yeşilyurt'ta parkta 17 yaşındaki çocuğu darp eden 3 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurt'ta parkta 17 yaşındaki çocuğu darp eden 3 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
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