Yeşilyurt\'ta köprüye çarpan vince otomobil de arkadan çarptı: 4 yaralı

Yeşilyurt'ta köprüye çarpan vince otomobil de arkadan çarptı: 4 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Topsöğüt Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, ilerleyen vincin asansör kısmı köprüye çarptı. Ardından gelen otomobilin de vince çarpmasıyla 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada vincin asansör bölümü köprüye çarparken, bu sırada arkadan gelen otomobil de vince çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
KÖPRÜYE ÇARPAN VİNCE OTOMOBİL DE ÇARPTI
Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Caddesi Topsöğüt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki vincin asansör bölümü köprüye çarptı. Bu sırada arkadan gelen otomobil de vince çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Suç kimde: vinç sürücüsünde mi yolda mı?
Sizin düşünceleriniz neler ?