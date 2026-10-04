Yeşilyurt'ta köprüye çarpan vince otomobil de arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilyurt'ta köprüye çarpan vince otomobil de arkadan çarptı: 4 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilyurt\'ta köprüye çarpan vince otomobil de arkadan çarptı: 4 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Topsöğüt Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, ilerleyen vincin asansör kısmı köprüye çarptı. Ardından gelen otomobilin de vince çarpmasıyla 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada vincin asansör bölümü köprüye çarparken, bu sırada arkadan gelen otomobil de vince çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

KÖPRÜYE ÇARPAN VİNCE OTOMOBİL DE ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Caddesi Topsöğüt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki vincin asansör bölümü köprüye çarptı. Bu sırada arkadan gelen otomobil de vince çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YeşilyurtYeşilyurtYeşilyurtErgenekonTopsöğütİnceleme3. SayfaMalatyaGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Bakan Tekin’den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
90’ların yıldızı Bendeniz’i bir de şimdi görün Yıllar onu çok değiştirdi 90'ların yıldızı Bendeniz'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi
19:41
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: ’Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli’
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli'
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 19:54:49. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta köprüye çarpan vince otomobil de arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei