Malezya'da Allah yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı

Ardahan'da Otomobilin At Arabasına Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Ardahan-Kars kara yolunda meydana gelen kazada, B.A idaresindeki otomobil ile E.Ç'nin kullandığı at arabası çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile at arabasında bulunan L.Ç yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.