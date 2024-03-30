Malezya'da Allah yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı

Malezya'da üzerinde "Allah" yazılı çorap satan bir markete molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi.
Malezya'nın Pahang eyaletinin doğusundaki Kuantan bölgesindeki KK Supermart şubesine satılan Allah yazılı çorapların fotoğraflarının sosyal medyada yayılması büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafların öfkeye neden olmasının ardından markete molotof kokteyli ile saldırı gerçekleştirildi.
Kuantan Polis Şefi Wan Mohamad Zahari Wan Busu, saldırgan ya da saldırganların henüz tespit edilemediğini ifade ederek bölgede geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.
Ülkenin ikinci büyük mini market zinciri olan KK Supermart, özür dileyerek konuyu ciddiye aldıklarını ve satışını durdurmak için harekete geçtiklerini açıkladı.
Öte yandan, Salı günü de Perak eyaletindeki bir KK Supermart marketine petrol bombası atılmıştı.
Malezya'da Allah yazan çorapların satışa çıkarılmasının ardından KK Supermart sahibi Chai Kee Kan ve yöneticisi olan eşi Loh Siew Mui, 'başkalarının dini duygularını incitmekle' suçlanmıştı. Çift haklarındaki suçlamaları reddetti. - KUALA LUMPUR
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