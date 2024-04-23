Malezya Donanması'na ait 2 helikopter çarpıştı: 10 ölü - Son Dakika
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Malezya Donanması'na ait 2 helikopter çarpıştı: 10 ölü

Malezya Kraliyet Donanması'na ait 2 askeri helikopter, Perak eyaletindeki Lumut deniz üssünde geçit töreni provası sırasında havada çarpıştı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Olayın nedeniyle ilgili soruşturma başlatılacak.

23.04.2024 09:55
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Malezya donanmasına ait 2 askeri helikopterin havada çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Malezya Kraliyet Donanmasından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Perak eyaletinde bulunan Lumut deniz üssünde yerel saatle 09.32'de geçit töreni provası sırasında donanmaya ait 2 helikopterin havada çarpıştığı bildirildi. Kazada toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, "Mürettebatın olay yerinde yaşamını yitirdiği doğrulandı. Hepsi kimlik tespiti için Lumut deniz üssü askeri hastanesine gönderildi" ifadeleri kullanıldı. Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatılacağı belirtildi. Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ise açıklamasında M503-3 helikopteri ile Fennec askeri helikopterinin Cumartesi günü düzenlenecek Malezya Kraliyet Donanması'nın 90. yıl dönümü kutlamalarında geçit töreni için prova yaptığını söyledi.

Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, helikopterlerden birinin diğerine çarptığı, daha sonra ikisinin de hızla düşüşe geçtiği görüldü.

Helikopterlerden birinde 7, diğerinde ise 3 personel bulunduğu öğrenildi. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malezya Donanması'na ait 2 helikopter çarpıştı: 10 ölü - Son Dakika

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