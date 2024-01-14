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Malta bandıralı gemide kaybolan Türk denizciyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Malta bandıralı gemide kaybolan Türk denizciyi arama çalışmaları sürüyor

Rusya'dan İskenderun'a giden Malta bandıralı ticari gemide kaybolduğu ihbar edilen Türk denizci M.Ş'yi bulmak için yapılan arama çalışmaları devam ediyor. Sahil güvenlik ekipleri, Bartın ve Zonguldak illeri deniz alanlarında geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu yürütüyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Malta bandıralı gemide kaybolan Türk denizciyi arama çalışmaları sürüyor
14.01.2024 - 21:58,
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Malta bandıralı gemide kaybolan Türk denizciyi arama çalışmaları sürüyor

BARTIN - Rusya Novorossiysk limanından 23 mürettebatıyla İskenderun limanına giden Malta bandıralı ticari gemide bulunan ve Bartın açıklarında kaybolduğu ihbar edilen Türk kamorat M.Ş'yi arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenliğe ait uçak ve botlarla, Karadeniz'de aranan kayıp personelden 2 gündür hiç bir iz bulunamadı.

11 Ocak 2024 tarihinde Rusya Novorossiysk limanından 23 mürettebatıyla İskenderun limanına sefere çıkan Malta bandıralı PS Valetta isimli ticari gemide kamarot olarak çalışan 26 yaşındaki M.Ş.(26)'nin 12 Ocak 2024 tarihinde kayıp olduğu ihbar edilmişti. Türk sularında kaybolduğu ihbar edilen Türk gemicinin bulunması için geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Suya düştüğü tahmin edilen denizcinin bulunması için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından Türk Arama Kurtarma Bölgesindeki Bartın ve Zonguldak illeri deniz alanları arasında belirlenen 3 bin 720 kilometrekarelik deniz sahasında arama çalışmaları başlatıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve 30 personel ile arama çalışmaları yürütülüyor. Havadan uçak yardımıyla denizden ise botlarla belirlenen aranda tarama yapılırken, zaman zaman ise belirlenen alanlarda dalgıçlarla su altı taranıyor.

Yürütülen yoğun çalışmalara rağmen kayıp denizci M.Ş'den herhangi bir ize rastlanılamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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