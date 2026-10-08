Maltepe'de 7 kişi enkaz altında olabilir, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi - Son Dakika
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Maltepe'de 7 kişi enkaz altında olabilir, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi

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Maltepe\'de 7 kişi enkaz altında olabilir, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Maltepe'deki bina çökmesiyle ilgili 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Enkazdan 5 vatandaş sağ çıkarıldı, 10 vatandaş tahliye edildi ve 7 vatandaşın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Maltepe'de meydana gelen bina çökmesi sonrası ilgili kurumların tüm imkanlarla sahada olduğunu belirterek,"Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından, ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çiftçi şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor. Önceliğimiz, enkaz altında bulunan her bir vatandaşımıza ulaşmak ve onları sağlıkla ailelerine kavuşturmaktır. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır. Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: İHA
İçişleri BakanıAcil Durum3. SayfaMülkiyeMaltepeGüncelSon Dakika

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