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Maltepe'de E-5 karayolunu kapatan düğün konvoyu kamerada

İSTANBUL - Maltepe E-5 karayolu üzerinde düğün konvoyuna katılan bir grup, yolu keserek trafiğe kapattı. Araçlarından inen şahıslar, müzik açarak eğlendi. Konvoy yüzünden araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan çok sayıda araç sürücüsü, otoyol üzerinde otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen sürücüler müzik eşliğinde oyunlar oynadı. E-5 karayolu üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeden eğlenmeye devam eden grubun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.