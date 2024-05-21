Maltepe'de E-5 Karayolunu Kapatan Düğün Konvoyu - Son Dakika
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Maltepe'de E-5 Karayolunu Kapatan Düğün Konvoyu

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Maltepe'de düğün konvoyuna katılan bir grup, E-5 karayolunu keserek trafiği kapattı. Araçlarından inen şahıslar müzik eşliğinde eğlendi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

21.05.2024 01:48
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Maltepe'de E-5 karayolunu kapatan düğün konvoyu kamerada

İSTANBUL - Maltepe E-5 karayolu üzerinde düğün konvoyuna katılan bir grup, yolu keserek trafiğe kapattı. Araçlarından inen şahıslar, müzik açarak eğlendi. Konvoy yüzünden araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan çok sayıda araç sürücüsü, otoyol üzerinde otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen sürücüler müzik eşliğinde oyunlar oynadı. E-5 karayolu üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeden eğlenmeye devam eden grubun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe\'de E-5 Karayolunu Kapatan Düğün Konvoyu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de E-5 Karayolunu Kapatan Düğün Konvoyu - Son Dakika

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