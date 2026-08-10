Maltepe\'de Elektrikli Araç Yangını

İstanbul'un Maltepe ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan elektrikli araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir elektrikli araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, otomobil adeta alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.