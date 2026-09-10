Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasındaki anlaşmazlıkta çok sayıda yaralı var

Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan anlaşmazlık sonucu yaşanan olayda çok sayıda yaralı var. Bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri olaya müdahale ederken, çevredeki hareketlilik dronla takip ediliyor.

Olay, Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.