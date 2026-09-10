Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasındaki anlaşmazlıkta çok sayıda yaralı var
Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri olaya müdahale ederken, çevredeki hareketlilik dronla takip ediliyor ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi edinilemedi.
Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan anlaşmazlık sonucu yaşanan olayda çok sayıda yaralı var. Bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri olaya müdahale ederken, çevredeki hareketlilik dronla takip ediliyor.
Olay, Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi edinilemedi.
Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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