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Maltepe fahri müfettiş krizi: Araç sahiplerine ceza yağdırdı

Maltepe'de fahri müfettişe pankartlı isyan

İSTANBUL - Maltepe'de fahri trafik müfettişi, araçlarını ev ve iş yerlerinin önüne park eden vatandaşların korkulu rüyası oldu. Aralıksız ceza yiyen vatandaşlar, sokağa pankart asarak fahri müfettişe tepki gösterdi.

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçlarını sokak içerisindeki ev ve iş yerlerinin önüne park eden vatandaşlara farklı gerekçelerle fahri trafik müfettişi tarafından cezalar kesildi. Belirli aralıklarla cezalar gelmeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi, hazırladıkları pankartı sokağa astı. Ceza yiyen vatandaşlar tarafından hazırlanan pankartta, 'Sayın fahri trafik müfettişi, yazdığınız cezalar yetmedi mi? Dükkanımızın önüne park yapamayacaksak, park yeri gösterin oraya park edelim. Bu sokakla ilgili takıntınız nedir' ifadelerine yer verildi. Vatandaşlardan kimisi yazılan cezaları öderken kimiyse konuyu yargıya taşıdı.

"Cezayı nerede yediğimi de bilmiyorum"

Fahri trafik müfettişi tarafından ceza yazılan araç sürücüsü Ahmet Şimşek, "Ben ceza yedim ama cezayı nerede yediğimi de bilmiyorum. Hem benim arabama hem de komşularımın araçlarına ceza yazılmış. 4 farklı ceza yiyen komşularımız dahi var. Ben mahkemeyle uğraşmak istemediğim için cezayı ödedim ancak bu kadarı da normal değil. Tüm sokağa ceza yazılmış neredeyse. Böyle bir durumu ilk kez yaşadık" dedi.