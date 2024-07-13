3.Sayfa

Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardım edemedi

Maltepe'de gençlerin kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de iki arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi Çınarlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki genç arkadaş grubu arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi vurularak yaralandı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri kavganın gerçekleştiği yerde bölgeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.