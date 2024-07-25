Maltepe'de Giyim Mağazasının Önünde Elektrik Panosunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Maltepe'de Giyim Mağazasının Önünde Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir giyim mağazasının önünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

25.07.2024 12:44
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Maltepe'de bir giyim mağazasının önünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik panosunun yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Bir giyim mağazasının önünde bulunan elektrik panosundan dumanlar çıkmaya başladı. Ardından peş peşe patlamalar meydana geldi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek vatandaşları elektrik panosundan uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri ise yanan elektrik panosuna müdahale ederek yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı. Yoğun duman nedeniyle mağazadan çıkan müşteriler ve çevredeki vatandaşlar paniğe kapıldı. Elektrik panosunun yanma anı ve çevredeki vatandaşların kaçışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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