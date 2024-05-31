Maltepe'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Maltepe, Büyükbakkalköy'de hurdalık alanda otomobillerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın çıkan alan havadan görüntülendi.

Yangın Maltepe'de Büyükbakkalköy Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hurda araçların parçalara ayırdığı bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda hurda otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, yanan hurdalık alan havadan görüntülendi. - İSTANBUL