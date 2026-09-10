Maltepe'de kiracı dehşeti, mahalleli olay öncesi küfür iddiasını anlattı - Son Dakika
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Maltepe'de kiracı dehşeti, mahalleli olay öncesi küfür iddiasını anlattı

Maltepe\'de kiracı dehşeti, mahalleli olay öncesi küfür iddiasını anlattı
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Maltepe'de kiracı Mehmet T.'nin açtığı ateş sonucu ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A. öldü, avukat Emir Ali S. yaralandı. Mahalle sakini Yıldız Çiçek, iki gündür süren gerginlikte kiracıya hakaret ve küfür edildiğini iddia etti.

Maltepe'de iki kişinin öldüğü, bir avukatın yaralandığı silahlı kavganın ardından konuşan mahalle sakini Yıldız Çiçek, olaydan önce kiracı ile ev sahibi arasında hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğunu iddia etti.

Maltepe'de saat 13.10 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta çıkan silahlı kavgada kiracı Mehmet T.'nin (63) açtığı ateş sonucu ev sahibi Osman A. (61) ve eşi Nursen A. (61) hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşetin detayları netleşmeye başladı. Olayın tanığı olan mahalle sakini, tahliye süreci ve kavga anında yaşananları anlattı.

"Ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etti"

Olayın iki gündür süren bir gerginliğin ardından yaşandığını belirten 14 yıllık mahalle sakini Yıldız Çiçek, "Dün icra memurlarıyla dükkanlar boşaltıldı. Boşaltılmadan önce ufak bir tartışma oldu ve Mehmet Ağabey'e saldırı gerçekleşti. Mehmet Ağabey hiç elini kaldırmadı ama ölen beyefendi ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etti. Bugün tekrar geldiler ve o kişi yine 'Terörist, hırsız, yerimi meşgul ediyorsun' diyerek bağırdı. Mehmet Ağabey 'Bak kanun var, işimizi halledelim, yapmayın' demesine rağmen çilingir çağırıp kepenkleri kaldırdılar" dedi.

"'Abi vurma' sesini duydum"

Tartışmanın büyümesi üzerine eve girdiğini ve kısa süre sonra silah sesleri duyduğunu aktaran Çiçek, "İçeri girmemden 5 dakika sonra 'Abi vurma' sesini duydum. Avukat olan kişinin bu tarafa kaçtığını gördüm. Sonra Mehmet Ağabey kadının arkasına doğru gitti, kadını da orada vurdu. Vururken görmedim ama sonradan gidip videosunu çektim, çok üzgünüm. Mahallece böyle bir şey yaşanmasını asla istemezdik ama Mehmet Ağabey'e çok fazla hakaret ve küfür edildi" diye konuştu.

Cinayetlerin ardından ateşi açtığı evde polisin müdahalesiyle yakalanan Mehmet T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Emir Ali, 3. Sayfa, Maltepe, kiracı, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de kiracı dehşeti, mahalleli olay öncesi küfür iddiasını anlattı - Son Dakika

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