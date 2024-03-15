3.Sayfa

Maltepe'de korkutan iş yeri yangını

İSTANBUL - Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde, saat 22.00 sularında henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde iş yerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.