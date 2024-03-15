Maltepe'de korkutan iş yeri yangını
İSTANBUL - Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Maltepe Zümrütevler Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde, saat 22.00 sularında henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde iş yerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü bir kamyonet, kontrolden çıkarak elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, olayı duyan vatandaşlar yetkililere bildirdi. Elektrik direklerinin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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İstanbul'da öldürülen Eros isimli kedinin davasında sanığa verilen hapis cezasının indirilmesi ve serbest bırakılma kararı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvan hakları savunucuları basın açıklaması yaparak adaletin sağlanmasını istedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki boş bir dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken şüphelilerden birinin 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi neticesinde 'tek tırnaklı hayvan eti' olduğu tespit edilerek imha edildi.
Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önce evcil hayvanı kasten öldürmek suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen etlerin incelenmesi sonucunda tek tırnaklı hayvan eti olduğu tespit edilerek imha edildi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybederek elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Devrilen direklerin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde bulunan bir kıraathaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda kıraathanede bulunan B.T. hafif şekilde yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı ambulansta tedavi edildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
İstanbul'da öldürülen Eros isimli kedinin davasında sanık hakkında çıkan serbest bırakılma kararı, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Mahkemenin iyi hal indirimi uygulaması sonucunda sanığın cezası 2,5 yıla indirilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanması kararı verildi. Hayvan hakları savunucuları bu karara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı ve oturma eylemi gerçekleştirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda fosforik asit yüklü bir tırın kupa kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda tırın kupa kısmı tamamen yanarken, çevreye yayılan zehirli gaz bertaraf edildi. Olay sonucunda otoyolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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