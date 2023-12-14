 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maltepe'de Kurşun İzleri Bulunan Araçta Silahlı Saldırı Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de Kurşun İzleri Bulunan Araçta Silahlı Saldırı Tespit Edildi

Maltepe'de yapılan bir denetimde durdurulan bir araçta birden fazla kurşun izine rastlandı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan çalışmalarda aracın daha öncesinde bir silahlı saldırı olayında kullanıldığı tespit edildi.

Maltepe\'de Kurşun İzleri Bulunan Araçta Silahlı Saldırı Tespit Edildi
14.12.2023 - 10:52,
Abone Ol

Maltepe'de denetim yapan polis ekipleri durdurdukları bir otomobilde birden fazla kurşun izine rastladı. Otomobilin daha öncesinde bir silahlı saldırı saldırı olayında kullanıldığı tespit edilirken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi, Gülsuyu Köprüsü üzerinde dün saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin köprü üzerinde yaptığı denetim sırasında çevirdikleri 34 CHM 733 plakalı araçta daha önce isabet etmiş mermi izlerine rastlandı. Aracın o halinden şüphelenen polis ekipleri araç sürücüsü Rafet Rahmanoğlu'nu araçtan indirerek gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda, aracın daha öncesinde bir silahlı saldırı olayında kullanıldığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve dışında detaylı incelemeler yaparken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Maltepe, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de Kurşun İzleri Bulunan Araçta Silahlı Saldırı Tespit Edildi - Son Dakika


10:38
Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35
Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18
Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58
Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı
09:56
İsmini 'Ali Eren Karadeniz' olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti

Son Dakika
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35 Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.898 liradan işlem görüyor
10:26 Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18 Arbede sırasında polis memurunun parmağını kırdı
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58 Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
09:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 10:55:21. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de Kurşun İzleri Bulunan Araçta Silahlı Saldırı Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement