Maltepe\'de Kuyumcu Soygunu

Maltepe'de motosikletli, maskeli ve silahlı 2 şüpheli bir kuyumcuyu soydu. Şüpheliler, tezgah üzerindeki bir miktar altın bileziği alarak kaçarken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle kuyumcunun önüne gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli iş yerine girdi. Şüpheliler, tezgah üzerinde bulunan bir miktar altın bileziği alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL