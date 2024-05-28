Maltepe'de Motosikletli Kaza Anı Kask Kamerasında - Son Dakika
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Maltepe'de Motosikletli Kaza Anı Kask Kamerasında

Maltepe'de bir motosikletli, başka bir aracın şerit değişikliği yapması sonucu kaza yaptı. Kaza anı, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak, sağlık ekiplerine haber verdi.

28.05.2024 10:52
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Maltepe'de bir motosikletli seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kaza yaptı. Motosikletlinin kaza yaptığı anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosikletli araçların arasında seyir halindeyken, başka bir araç ayna kontrolü yapmadan şerit değişikliği yapması sonucu motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düştü. Çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosikletliye tedbir amaçlı müdahale etti. Kaza anı ise, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Motosikletli Kaza Anı Kask Kamerasında - Son Dakika

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