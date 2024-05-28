Maltepe'de Motosikletli Kaza Anı Kask Kamerasında

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Maltepe'de bir motosikletli seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kaza yaptı. Motosikletlinin kaza yaptığı anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosikletli araçların arasında seyir halindeyken, başka bir araç ayna kontrolü yapmadan şerit değişikliği yapması sonucu motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düştü. Çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosikletliye tedbir amaçlı müdahale etti. Kaza anı ise, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL