Maltepe'de silahlı kavgada ölen Nursen A.'nın son anları ortaya çıktı - Son Dakika
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Maltepe'de silahlı kavgada ölen Nursen A.'nın son anları ortaya çıktı

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Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A. hayatını kaybederken bir avukat yaralandı. Saldırıda yere düşen Nursen A.'nın başına gelerek yeniden ateş açan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepe'de iki kişinin öldüğü ve bir avukatın yaralandığı silahlı kavgaya ait dehşet anları ortaya çıktı. Görüntülerde Nursen A.'nın (61) vurulduktan sonra yere düştüğü; ardından saldırganın talihsiz kadının başına gelerek yeniden ateş açtığı anlar yer aldı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta saat 13.10 sıralarında çıkan silahlı kavgada kiracı Mehmet T.'nin (63) açtığı ateş sonucu ev sahibi Osman A. (61) ve eşi Nursen A. (61) hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet verici olayda, saldırıda hayatını kaybeden Nursen A.'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahla yaralanan talihsiz kadının koşarak kaçmaya çalıştığı ancak yere düştüğü; bu esnada saldırgan Mehmet T.'nin yere düşen Nursen A.'nın başına gelerek yeniden ateş açtığı korkunç anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Maltepe, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de silahlı kavgada ölen Nursen A.'nın son anları ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de silahlı kavgada ölen Nursen A.'nın son anları ortaya çıktı - Son Dakika
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