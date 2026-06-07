Maltepe'de Silahlı Saldırı

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendiği, 2 şüphelinin saldırı sonrası ticari taksiyle kaçtıkları iddia edildi. Olay yerinde 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olay, sabah saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 şahıs, Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. - İSTANBUL