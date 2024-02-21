Maltepe'de taksi durağında çıkan tartışmada şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Maltepe'de taksi durağında çıkan tartışmada şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Maltepe\'de taksi durağında çıkan tartışmada şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Maltepe'de Fındıklı Mahallesi'nde bir taksi durağında çıkan tartışmada şoförü silahla yaralayan şahıs, 'kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.02.2024 12:21
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Maltepe'de taksi durağında çıkan tartışmada şoförü silahla yaralayan ve "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Çınar Sokak'ta Boran Taksi isimli iş yerinde 16 Şubat'ta çıkan tartışmada Yusuf A. (23), şoför Fırat Nebi Sürer'i (29) silahla sol baldırından vurduktan sonra kaçtı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis tarafından yakalanan Yusuf A., Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

18 Şubat tarihinde "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maltepe, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de taksi durağında çıkan tartışmada şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de taksi durağında çıkan tartışmada şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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