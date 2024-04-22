Maltepe'de taksici ile yolcu arasındaki kavga kamerada - Son Dakika
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Maltepe'de taksici ile yolcu arasındaki kavga kamerada

Maltepe'de ticari taksi şoförü ile yolcu arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, taksici arkadaşlarının da katılımıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Vatandaşlar tarafından güçlükle ayrılan tarafların kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

22.04.2024 20:26
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Maltepe'de taksici ile yolcu arasındaki kavga kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de ticari taksi şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı. Sokağa taşınan kavga anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ticari taksi şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga tartışma çıktı. Birbirlerine küfür ve hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, ticari taksi şoförünün olay yerine taksici arkadaşlarını çağırmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından taksi şoförü aracına binerek yoluna devam etti. Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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