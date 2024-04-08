Maltepe'de karşı istikametlerden gelen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 22.00 sularında Küçükyalı sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre Kadıköy istikametinde seyretmekte olan 34 HC 0106 plakalı otomobil ile Pendik istikametinde seyretmekte olan 34 BBJ 541 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza neticesinde Pendik istikametinde ilerleyen otomobildeki 3 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza sonucu araçlarda ağır hasar meydana gelirken kaza nedeniyle sahil yolunun Pendik istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Maltepe'de trafik kazası: 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir tır ile kargo firmasına ait bir kamyon çarpıştı. Kazada, kamyon devrilerek yol kenarına savrulurken tır da bariyere girdi. Kazada, iki şoför de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazanın ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde Yatağan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Z.K. ve A.Ö. idaresindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada yedi kişi yaralandı ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Trafik polisi ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobil, yolda bulunan su birikintisine girip kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı. Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğu ile Atatürk Bulvarı'nda yürürken aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. N.A. ve M.S'nin belirli mesafe birbirlerinden uzaklaştıktan sonra karşılıklı tabancayla ateş etmeleri sonucu N.A. ve G.S. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pamukova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, M.S'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iki ailenin karşılaşması ve birbirlerine ateş açması yer alıyor.
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