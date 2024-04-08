Maltepe\'de trafik kazası: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı. Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğu ile Atatürk Bulvarı'nda yürürken aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. N.A. ve M.S'nin belirli mesafe birbirlerinden uzaklaştıktan sonra karşılıklı tabancayla ateş etmeleri sonucu N.A. ve G.S. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pamukova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, M.S'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iki ailenin karşılaşması ve birbirlerine ateş açması yer alıyor.