Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Maltepe\'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu
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Pencereden uyuşturucu satan şüpheli K.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe'de uyuşturucu ticaretini ikametinin penceresinden dışarıya madde atarak gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 14 Ağustos'ta İdealtepe Mahallesi'ndeki bir sokakta narkotik madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adres takibe alındı. Sokak üzerinde durdurulan Y.B. isimli şahıs, bölgeye uyuşturucu madde temin etmek için geldiğini beyan etmesi üzerine gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin yapıldığı adrese operasyon düzenlendi. İkamette bulunan K.G. gözaltına alınırken; yapılan aramalarda 120 gram marihuana, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin sorgulamasında TCK-191 (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak) suçundan aranma kaydının olduğu ve uyuşturucu maddeleri evinin penceresinden dışarı atarak sattığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu almak için gelen Y.B. hakkında TCK-191 maddesinden işlem yapılarak dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı. Evinin penceresinden uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen K.G. ise 15 Ağustos'ta sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK-188) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Güvenlik, 3. Sayfa, Maltepe, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika

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