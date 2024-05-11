Maltepe'de veli okul müdürünün odasını basarak saldırdı - Son Dakika
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Maltepe'de veli okul müdürünün odasını basarak saldırdı

Maltepe'de bir ilkokulda öğrencisini okulda bulamayan bir veli, okul yöneticilerine saldırdı. Veli, çocuğunun güvenlik kamerası kayıtlarını izlemek istedi ancak okul müdürü tarafından polis eşliğinde izleyebileceği söylendi. Tartışma kavgaya dönüşürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan veli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

11.05.2024 00:35
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Maltepe'de müdürün odasını basan veli kapıyı kırmaya çalıştı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de okul ile birlikte geziye katılan öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü. O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T. çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı. Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Okul müdürü ise polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyleyince taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Velinin okul müdürü ve yardımcısına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan veli.D.T. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de veli okul müdürünün odasını basarak saldırdı - Son Dakika

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