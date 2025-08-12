Maltepe'de Yangın Paniği

Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'nde geniş bir arazide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'nde geniş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL