Maltepe'de yol kenarındaki yangın Kenan Evren Kışlası'nın ağaçlık alanına sirayet etti - Son Dakika
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Maltepe'de yol kenarındaki yangın Kenan Evren Kışlası'nın ağaçlık alanına sirayet etti

Maltepe\'de yol kenarındaki yangın Kenan Evren Kışlası\'nın ağaçlık alanına sirayet etti
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Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, bitişikteki Kenan Evren Kışlası'nın ağaçlık alanına sirayet etti. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, geniş çapta ormanlık alan zarar gördü.

Maltepe'de yol kenarında çıkan yangın Kenan Evren Kışlası'ndaki ormanlık alana sirayet etti. Çevre ilçelerden çok sayıda ekibin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, geniş çapta ormanlık alan zarar gördü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Akarsu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesiyle birlikte yangın, kısa sürede bitişiğinde bulunan Kenan Evren Kışlası'ndaki ağaçlık alana sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle birlikte ormanlık alanın içinden ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevrede bulunan vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına destek olduğu görülürken, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kenan Evren, Fındıklı, 3. Sayfa, İtfaiye, Maltepe, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de yol kenarındaki yangın Kenan Evren Kışlası'nın ağaçlık alanına sirayet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de yol kenarındaki yangın Kenan Evren Kışlası'nın ağaçlık alanına sirayet etti - Son Dakika
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