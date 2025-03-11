İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu belediyelerde usulsüz ihaleye karışılması iddiasına ilişkin Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali Kılıç, DHKP/C Soruşturması Kapsamında İfade Verdi - Son Dakika
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