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Maltepe Metro İstasyonunda Motokurye Tünel İçerisinde Sipariş Götürdü - Son Dakika
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Maltepe Metro İstasyonunda Motokurye Tünel İçerisinde Sipariş Götürdü

Maltepe Metro istasyonunda bir motokurye, tünel içerisinde ilerlerken sipariş götürdüğü anları cep telefonuyla kayda aldı. Kurye, bu anları 'metro içerisine servisimiz başlamıştır' notuyla paylaştı.

23.12.2023 - 12:44,
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Maltepe Metro istasyonuna giren motokurye kamerada

İSTANBUL - Maltepe Metro istasyonu içerisine sipariş götüren motokurye tünel içerisinde ilerlediği anları cep telefonu ile kayda aldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyon durağının tünel içerisinde bulunan tren bakım alanına sipariş götüren motokurye, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kurye o anları 'metro içerisine servisimiz başlamıştır' notuyla paylaştı. Sosyal medyada kimi kullanıcı duruma tepki gösterirken kimiyse motokuryenin aktif güzergah da olmadığını belirtti.

Maltepe Metro İstasyonunda Motokurye Tünel İçerisinde Sipariş Götürdü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Maltepe Metro İstasyonunda Motokurye Tünel İçerisinde Sipariş Götürdü - Son Dakika
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