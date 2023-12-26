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Mamak'ta asfalt silindiri 7 araca çarptı - Son Dakika
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Mamak'ta asfalt silindiri 7 araca çarptı

Mamak ilçesinde yol çalışması sırasında kontrolü kaybeden asfalt silindiri, park halindeki 7 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mamak\'ta asfalt silindiri 7 araca çarptı
26.12.2023 - 15:52,
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Mamak'ta yol çalışması sırasında asfalt silindiri yokuş aşağı sürüklenerek, park halindeki 7 araca çarptı.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışması sırasında asfalt silindiri sürücüsü kontrolünü kaybederek yokuş aşağı sürüklendi. Sürüklenen silindir, park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"7 tane arabaya vurdu"

Olaya tanıklık eden mahalle sakini Nurettin Aydın, kazayla ilgili gördüklerini şöyle anlattı:

"Silindir yukarıda benim oturduğum apartmandan ben geri geri çıkarken yukarıya doğru çıkıyordu. Tek bir kişi vardı silindirde. Tam tepeye çıktı ben o arada geri geri çıktım bir araba geldi arkamdan. O anda silindir yukarıda döner gibi oldu. Kendisi dönüyor zannettim, kayıyormuş. Silindir çok hızlanmıştı ben arabamı aşağıya bıraktım. Koştum geldim. Bütün arabalara vurarak buraya indi. 7 tane arabaya vurdu. Arabaların içinde kimse yoktu, park halindeydi."

Öte yandan, olay sonrası hasar gören araçlar Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından çekiciyle kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mamak'ta asfalt silindiri 7 araca çarptı - Son Dakika


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