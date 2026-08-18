İnşaat sebebiyle ’yol yarıldı’ iddiası - Son Dakika
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İnşaat sebebiyle ’yol yarıldı’ iddiası

İnşaat sebebiyle ’yol yarıldı’ iddiası
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Ankara Mamak'ta bir sokakta devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle yolun yarıldığı ve aşağıya doğru kaydığı iddia edildi. Mahalle sakini Hacı Ahmet Avşar, durumu yetkililere bildirdiklerini ancak belediyeden kimsenin gelmediğini belirterek yardım istedi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir yolun kenarında gerçekleşen inşaat çalışmaları sebebiyle yolun yarıldığı ve kaydığı iddia edildi.

Olay, Mamak ilçesi, Şahap Gürler Mahallesi, 1242. Sokak'ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşların iddiası üzerine sokakta gerçekleşen inşaat çalışmaları sebebiyle ana yolun yarılmaya ve çatlamaya başladığı iddia edildi. Bu sebepten dolayı da yolun aşağı tarafa doğru kaymaya başladığı ileri sürüldü. Bu çerçevede Şahap Gürler Mahallesi'nde ikamet ettiğini iddia eden Hacı Ahmet Avşar isimli vatandaş ise yetkililere durumu bildirdiklerini ama henüz sonuç alamadıklarını belirtti. Avşar, sokakta çalışma yapan inşaat firmaları ile mahallede yaşayanların görüştüğünü ve sürekli olarak 'halledeceğiz, yolunuzu yapacağız' şeklinde cevap aldıklarını öne sürdü. Avşar, inşaat çalışmaları devam ederse mahalleliler olarak tedirgin olmaya devam edeceklerini dile getirerek, konuyla ilgili yetkililerden yardım istedi.

"Belediyeden gelen ve araştıran kimse yok"

İnşaatlar sebebiyle yolun kaydığını ve kimsenin bu durumu denetlemeye gelmediğini belirten Hacı Ahmet Avşar, "Buradaki olay yapılan inşaatlar sebebiyle yolun kayması. Buradan doğal gaz, su ve elektrik hatları geçiyor. Herhangi bir olayda burası perişan olacak. Yol boyu inşaat var. Sağ-sol kapalı, araçlardan geçilmiyor. Bir arka sokağımız yine aynı. Belediyeden gelen ve araştıran kimse yok. Yol yarıldı. Aşağıda da hafriyat alıyorlar. Yol aşağı doğru yarıldı. Yukarıda yeni yapılan binalar da tehlikede. Hafriyatlar biraz daha ilerlerse yol aşağıya doğru gidecek. İnşaat firmaları 'yapılacak, düzelecek' diyor. Ses ve gürültü var. Gece-gündüz fark etmiyor. Arkadaşlar zabıtayı da aramışlar. Gelen olmadı. Bu caddenin temizlenmesini, yolların yapılmasını ve hafriyatçılara bakılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnşaat, Ankara, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat sebebiyle ’yol yarıldı’ iddiası - Son Dakika

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