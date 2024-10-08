Mamak\'ta Yaşlı Adam Darp Edildi

3.Sayfa

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir camide gönüllü temizlik hizmetinde bulunan 81 yaşındaki Halil Şahin, bir kişi tarafından darp edilerek yaralandı.

Yaşlı adam hastanede tedavi altına alınırken ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen saldırgan G.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Fazilet Camii'nde olay dün yaşandı. Camide gönüllü temizlik işlerine bakan Halil Şahin, caminin önünde arkasından gelen G.A.'nın saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda G.A., abdesthane bölümüne çektiği yaşlı adama dakikalarda sopayla öldüresiye dövdü. G.A., daha sonra Halil Şahin'in yerde sürükleyip, iç taraftaki caminin gasilhanesine götürerek bir süre daha darbettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Halil Şahin, camiye gelen cemaat tarafından fark edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kulağında kesik, kafatasında kırık ve vücudunda çok sayıda yara olan Şahin, tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli G.A. ise polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. - ANKARA