Ankara\'da yaşlı çifte ait evden kamyon dolusu çöp çıkartıldı

Mamak'ta yaşlı çiftin yaşadığı apartman dairesinden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, çöp eve dönüştürülmüş daireden bir kamyon çöp tahliye etti.

Mamak ilçesi Okullar Caddesi'nde yer alan iki apartman dairesinden gelen kötü kokuların artması üzerine çevredeki vatandaşlar ilçe belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler kokunun geldiği iki dairenin çöp eve dönüştürüldüğünü belirledi ve temizlik çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalarda temizliği tamamlanan dairenin birinden bir kamyon dolusu çöp çıkartılırken, diğer evdeki çöp tahliyesi işleminin de gün içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. Ev sahipleri yaşlı çift S.K. (90) ile karısı M.K.'nin (85) ise uzun süredir çöp biriktirdikleri evlerini bir süredir kullanmadıkları ve akrabalarının yanına yerleştikleri öğrenildi.

"İki daireyi de çöp ev olarak kullanmışlar"

Konuyla ilgili konuşan mahalle muhtarı Fazlı Dinçdemir, "Burada yaşlı bir çift yaşıyordu. Yaşadıkları daireyi çöp evine çevirmişler. Bazen mahalleliler tarafından şikayetler geliyordu. Yaşlı oldukları için bir şey yapamıyorduk. Ekipleri içeriye almıyorlardı. Ben bazen yemek getiriyordum. Pencereden teslim ederdim. İki daireyi de çöp ev olarak kullanmışlar. Etrafa da zarar verdiler. Kendilerinin iyi olduğunu ve yeğenlerinde kaldığını öğrendik. Biz de evdeki çöplerin boşaltılması için belediyeye müracaat ettik. Ekipler evdeki çöpleri dışarı çıkardı" dedi.

"20 kepçe çöp çıkarıldı"

Belediye işçisi Şahin Arslan ise, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Her yer çöp içindeydi. Çöp olmayan bir tek yer bile yoktu. Pislik içindeydi. Çöpleri çıkarırken aşırı yorulduk. Çok şaşırdım. Yaşlı çiftin bu evde nasıl yaşadığını anlayamadım. İki ev var. Diğerine daha giremedik. 20 kepçe çöp çıkarıldı. Bir kamyon kasasını dolduracak kadar çöp vardı" ifadelerini kullandı. - ANKARA