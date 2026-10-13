Manaslu'da selde mahsur kalan 100'den fazla yabancı dağcı için kurtarma sürüyor - Son Dakika
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Manaslu'da selde mahsur kalan 100'den fazla yabancı dağcı için kurtarma sürüyor

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Manaslu\'da selde mahsur kalan 100\'den fazla yabancı dağcı için kurtarma sürüyor
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Nepal'in Gorkha bölgesinde sel ve heyelanların ardından Manaslu yürüyüş parkurunda 100'den fazla yabancı dağcı mahsur kaldı. Dün 12'si yabancı 321 kişi kurtarılırken, Manaslu Koruma Alanı Projesi yetkilisi yürüyüşçülerin kurtarılması gerektiğini söyledi.

Nepal'in Gorkha bölgesinde meydana gelen sel sonucu 100'den fazla yabancı dağcı Manaslu yürüyüş parkurunda mahsur kaldı.

Güney Asya ülkesi Nepal'in Gorkha bölgesine pazar günü şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanların ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Köprüler, yollar ve yüzlerce evin yıkıldığı sel faleketinde 100'den fazla yabancı dağcının Manaslu yürüyüş parkurunda mahsur kaldığı ifade edildi. Manaslu Koruma Alanı Projesi yetkilisi Bhuwan Raj Ojha, yürüyüş parkurunun bir bölümünün sel sularına kapıldığını, yürüyüşçülerin parkurun farklı bölgelerinde mahsur kaldığını belirterek, "Yürüyüşçülerin kurtarılması gerekiyor. Yürüyüşlerine devam etmek isteyenler ise güvenli yerlerden bunu yapabilirler. Güzergah boyunca restoranlar ve çay evleri var. Güvenliler" dedi.

Yetkililer dün 12'si yabancı olmak üzere 321 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

Nepal'de Ağustos ayında buzul çökmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bin 457 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi hala kayıp durumda.

Kaynak: İHA
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