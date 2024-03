Manav Dükkanının Önünde Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası

3.Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil manav dükkanının önündeki sebze ve meyve tezgahlarını dağıtarak ağaca çarptı. Manav çalışanının üzerine gelen otomobilden kıl payı kurtuluşu güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 45 PY 914 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu manav önünde bulunan sebze ve meyve tezgahlarını dağıtarak önce kaldırıma çıktı, ardından ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve manav çalışanı E.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manav çalışanının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken, her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada üzerine gelen otomobili fark eden E.E.'nin ani bir hamleyle kenara atlaması ve aracın manav reyonlarına hızla çarpması yer alıyor. - MANİSA