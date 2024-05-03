Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı - Son Dakika
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Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı

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İstanbul'da 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyenlere emniyet ekipleri engel olmuş, bazı şüpheliler polise taş ve tekmelerle saldırmıştı. O saldırganlar arasında yer alan ve sosyal medyada ''Basel'' lakabıyla tanınan Bekir Aslan yakalanarak gözaltına alındı.

03.05.2024 15:41  Güncelleme: 16:10
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Sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın 1 Mayıs'ta Saraçhane'de Taksim'e yürümek isteyen grupta yer aldığı ve polis kalkanlarını tekmelediği görüntüler ortaya çıkmıştı. Barikat önünde poz veren "Basel" lakaplı Twitter fenomeni Bekir Aslan düzenlenen polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ POLİS KALKANI TEKMELEDİ

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alınan önlemler kapsamında İstanbul Valiliği'nce yasaklanan Taksim Meydanı'na çıkan bütün cadde ve sokaklar demir bariyerle kapatılmıştı. Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan bazı gruplara müdahale edilmiş, 217 kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün 29 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan 29 kişinin arasında yer alan Bekir Aslan dikkat çeken bir isim oldu. Twitter'da 115 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın polis kalkanını tekmelediği görüldü.

1 Mayıs'ta polis kalkanlarını tekmeleyen sosyal medya fenomenine gözaltı

GÖZALTINA ALINAN FENOMEN İÇİN HAYIR SİMİDİ DAĞITTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ankara'da bir vatandaş 1 Mayıs gösterilerinde polise tekme atan Bekir Aslan'ın gözaltına alınmasından dolayı hayır simidi dağıttı. Simit tablasının önüne yapıştırılan kağıtta şahsın gözaltına alındığı anlara ait bir fotoğraf yer alırken, "1 Mayıs'ta kahraman Türk polisine tekme atan Basel isimli X kullanıcısının ters kelepçe ile gözaltına alınması dolayısıyla dağıtılan hayır simididir. Allah Türk polisimizi korusun." notunun yer aldığı görüldü.

1 Mayıs'ta polis kalkanlarını tekmeleyen sosyal medya fenomenine gözaltı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE YAPTIĞI PAYLAŞIMLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bekir Aslan isimli şahsın 6 Şubat'ta meydana gelen ve resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişinin can verdiği depremlerin hemen ardından sosyal medya hesabından etkileşim almak uğruna yaptığı paylaşımlar tepkilere neden olmuştu.

1 Mayıs'ta polis kalkanlarını tekmeleyen sosyal medya fenomenine gözaltı
1 Mayıs'ta polis kalkanlarını tekmeleyen sosyal medya fenomenine gözaltı
1 Mayıs'ta polis kalkanlarını tekmeleyen sosyal medya fenomenine gözaltı
1 Mayıs'ta polis kalkanlarını tekmeleyen sosyal medya fenomenine gözaltı
Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı

Sosyal Medya, Bekir Aslan, İstanbul, 1 Mayıs, Taksim, Basel, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Kazım Özkan: emmuagoduğummm 35 1 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Beline kuvvet dayı :)) 18 3 nihat kirac: das..kların sönmesin babu..:) 8 1
  • Abuzar Öztaş: Devletimiz her zaman 18 yaşındadır, yarına bırakır ama yanına bırakmaz, umarım hakimlerimizde gereğini yapar. 6 1 Yanıtla

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