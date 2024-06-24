Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
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Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Otomobil Kaza Yaptı

Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüj bordürüne çarptı. Kazayı sürücü Ahmet Gündoğmuş burnu bile kanamadan atlattı.

24.06.2024 10:20
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Manavgat- Alanya D-400 kara yolunda refüj bordürüne çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Ahmet Gündoğmuş'un kullandığı 07 ATK 451 plakalı otomobil, Nifrit köprüsüne yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordürüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan devrilen araçta bulunan sürücü Ahmet Gündoğmuş büyük şans eseri araçtan burnu bile kanamadan çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika

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