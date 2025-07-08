Manavgat Belediyesi\'nde Rüşvet Soruşturması: 6 Şüpheli Tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'Rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu diğer şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

4 Temmuz tarihinde Manavgat Belediye'nde başkan yardımcısı M. E.T.'nin baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet aldıktan sonra suçüstü yakalanması ile başlayan operasyonda Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesine sevk edilen Mehmet T. ile iş adamları Şükrü I., Mesut K., İlker G., Mehmet Ali F. ve Kemal T., Manavgat Adliyesi'nde savcılık ifadelerinin ardından 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 şüpheli adliyeye sevk edildi

Öte yandan, dün akşam saatlerinde olayla ilgili ek gözaltılar yapıldı. Bugün sabah saatlerinde ise aralarında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gündür gözaltına bulunan ve ifadeleri alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi otobüslerle Manavgat Adliyesi'ne getirildi. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar'ın aralarında bulunduğu çok sayıda partili, belediye çalışanı ve şüpheli yakınlarının Manavgat Adliyesi önündeki bekleyişi sürüyor. - ANTALYA