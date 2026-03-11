Manavgat Belediyesi\'ne yönelik \'yolsuzluk\' davasında bir sanığa ev hapsi

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturması kapsamında 6'sı tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Tosak'ın ev hapsi cezasıyla tahliye edilmesine, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara ile Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya, Hüseyin Cem Gül ve Mesut Kara'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasının ikinci gününde görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 41 sanık, şikayetçiler, taraf avukatları ve sanıkların yakınları salonda hazır bulundu. Duruşmada sanıklar tanıkların verdiği ifadelere karşı savunma yaptı.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu sanık Niyazi Nefi Kara kendisine otelci Zafer S. üzerinden bir komplo kurulduğunu iddia ederek, Zafer S. tarafından hukuka aykırı bir şekilde alınan ses kayıtlarının dosyada olduğunu söyledi. Kara, Cengiz C.'nin de Zafer S.'nin talimatıyla hareket ettiğini savundu. Niyazi Nefi Kara, yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün kendisi aleyhine verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirterek, "Hüseyin Cem Gül'den Hikmet A. ile görüşmesini istedim. Ödemeyi Arabacı'ya Hüseyin Cem Gül tarafından 500 bin euro karşılığında olduğunu bilmiyorum. Ne Cem Ç.'den ne de bir başkasından konser ve benzeri organizasyonlar için sponsorluk talebinde bulunmadım. Hüseyin Cem Gül ile akrabalık ilişkimin dışında bir bağım yoktur. Belediyede de yetkisi yoktur. Sağ kolum olduğu iddiaları yalandır. Cem Ç., Kadirhan B. ve Zafer S. yakın arkadaştır. Kadirhan B. ve Zafer S.'nin otelleri için 'Yasal prosedür ne ise uygulayın' dediğim için asılsız beyanlarda bulunmaktadırlar. Suçlamaları kabul etmiyorum, hepsi asılsızdır" dedi.

Baklava kutusunda 110 bin euro ile suçüstü yapılan ve tutuklanan sanık Mehmet Engin Tüter, komisyon veya rüşvet adı altında ne Cengiz C.'den ne de başka birinden hiçbir talepte bulunmadığını söyledi. Tüter, Zafer S.'nin Cengiz C.'yi etkilediğini belirterek "Cengiz C.'nin son celsedeki ifadeleri yaşananların bir kumpas olduğunu göstermiştir" dedi. Cezaevinde sağlığının bozulduğunu anlatan Tüter, tutukluluğunun cezaya dönüştüğünü belirterek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Mesut Kara da dava dosyasında yer alan 4 ayrı olayı ya kendisinin ihbar ettiğini ya da samimi ikrarda bulunduğunu anlatarak, "Savcılık beni zaten tahliye etmişti. Ama yeniden tutuklandım. Başkalarının araçlarının bagajında 30 milyon euro taşınırken benim 6 milyon taşımam gayet normal. Sadece bana verilen parayı alıp teslim ettim. Ne pazarlığı ne de neden ödendiğini bilmiyorum. İlker G. ve Demir D. dışarıda ben niye içerideyim. Tüm ifadelerim samimi ve net. 8 aydır içerideyim. Şu ana kadar ticari kaybım konuşulan rüşvet parasının kat be kat fazlası. Burada konuşulan rakamlar benim için benim hayat standardıma göre küçük rakamlar" dedi.

Manavgat Belediyespor yöneticisi tutuklu sanık Mehmet Tosak, taraftarları taşıyan otobüslerin taşlanmasından sonra otobüs şirketlerinin kendilerine araç vermediğini bu nedenle Alper A. ile görüştüğünü anlattı. Tosak şunları söyledi:

"Kulübe ne mal alınır bilemem. Tüm sorumluluk Yunus C.'dedir. Kulüpten maddi çıkar sağlamak istemedim. İsteseydim sporcuların formalarını kendim imal ettirir üzerinden kar elde edebilirdim. Benim asıl işim tekstil ama yapmadım. Tahliyemi istiyorum."

Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni tutuklu sanık Hüseyin Cem Gül, yapmadığı olayların üzerine kalmasını istemediğini belirterek beraatını talep etti. Duruşmada diğer sanıklarda tahliyelerinin ve beraatlerini talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Niyazi Nefi Kara, Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya, Hüseyin Cem Gül ve Mesut Kara'nın tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanıklardan Mehmet Tosak ise ev hapsi cezasıyla tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - ANTALYA