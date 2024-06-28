Manavgat Çevreyolu Köprüsünde Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Manavgat Çevreyolu Köprüsünde Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Manavgat Çevreyolu Köprüsünde Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Manavgat Çevreyolu Köprüsünde bariyerlere çarpan otomobil itfaiyenin müdahalesine rağmen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucunda otomobilde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Araç kullanılamaz hale geldi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

28.06.2024 09:26  Güncelleme: 09:32
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Manavgat Çevreyolu Köprüsünde bariyerlere çarpan otomobil itfaiyenin müdahalesine rağmen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Taylan Oruçoğlu'nun kullandığı 07 AVF 244 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Manavgat Çevreyolu Köprüsü çıkışında bariyerlere çarptı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıkarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç kullanılamaz hale geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan ve 2.68 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mehmet Taylan Oruçoğlu 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat Çevreyolu Köprüsünde Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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