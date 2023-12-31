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Manavgat Şelalesi'nde mahsur kalan gençler kurtarıldı - Son Dakika
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Manavgat Şelalesi'nde mahsur kalan gençler kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı'nda su seviyesi düşük olduğu sırada yasak olmasına rağmen yürüyerek Manavgat Şelalesi'nin altındaki adacığa geçen 2 genç, suyun yükselmesinin ardından adacıkta mahsur kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler gençleri kurtardı.

Manavgat Şelalesi\'nde mahsur kalan gençler kurtarıldı
31.12.2023 - 14:24,  Güncelleme: 14:27
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağında su seviyesi düşük olduğu sırada yasak olmasına rağmen yürüyerek Manavgat Şelalesinin altındaki adacığa geçen 2 genç, suyun yükselmesinin ardından adacıkta mahsur kaldı. Gençler Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler gençleri kurtardı.

'Manavgat Şelalesi'nin altındaki adacıkta mahsur kaldık' ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, girilmesi, yüzülmesi ve balık avlanması yasak olan, buna rağmen sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı adacıkta 1 erkek, 1 kız olmak üzere 2 gencin yardım beklediğini belirledi.

Manavgat Irmağındaki su seviyesinin hızla yükselmesi ve ekiplerin yürüyerek adacığa geçememesi nedeniyle olay yerine itfaiyeye ait kurtarma botu getirildi. Yaklaşık 1 saati aşkın bir süre mahsur kalan 2 genç, itfaiye görevlileri tarafından kurtarma botu ile alınarak ırmak kenarına çıkarıldı.

Manavgat'ta üniversite eğitimi aldıkları belirlenen Ilgaz Mahmut Kaya (19) ve Esin Toprak (18) isimli gençler jandarma ekipleri tarafından adli işlem yapılması ve bir daha yasaklara uymaları konusunda yapılan uyarının ardından olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat Şelalesi'nde mahsur kalan gençler kurtarıldı - Son Dakika


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