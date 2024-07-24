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Manavgat'ta 4 dönüm kızılçam ormanı yandı

Manavgat'ta ormanlık alana atılan çöpler yangına neden oldu

ANTALYA - Manavgat'ta ormanlık alan içerisine dökülen çöp ve molozlardan çıktığı değerlendirilen orman yangınında toplam 4 dönüm kızıl çam ormanı yandı.

Yangın, Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Süleyman Beyli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alan içerisine dökülen çöp ve molozlardan başladığı belirlenen yangına Orman İşletmesine bağlı 8 arasöz, 4 pikap, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı 4 itfaiye, Manavgat Belediyesine ait su tankeri ve iş makinesinin müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına Jandarmalar ve vatandaşlarda destek verdi. Tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangında 4 dönüm Kızıl Çam ormanı zarar görürken, ormanlık alan içerisinde bulunan çok sayıda arı kovanı tamamen yandı.