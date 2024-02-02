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Manavgat'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Manavgat\'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi. Kazaya karışan bir aracın olay yerinden ayrılması ve daha sonra geri dönmesi diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Tartışma jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.02.2024 11:17
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Gültepe Yeni Mahalle'de meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Sait Taş'ın kullandığı 07 ST 364 plakalı otomobil yaya geçidinde kırmızı ışık nedeniyle durakladığı sırada, arkadan gelen 6 otomobilin birbirlerine çarpması sonucu 7 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan 2 tanesinin hurdaya döndüğü kazada, en arkada bulunan 46 NS 692 plakalı aracın sürücüsü Harun Arabacı ile yolcu Fatmagül Arabacı ve Ayşe Arabacı yaralandı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

15 dakika sonra geri döndü

Kazaya karışan 67 ADY 604 plakalı otomobilin kazanın ardından olay yerinden ayrılması ve 15 dakika sonra geri gelmesi diğer araç sürücülerinin tepkisine neden oldu. Olay yerinden ayrılan aracın kaza sırasında yola düşen plakasını ve amblemini eline alan bir kadın, aracın plakasını düşürdüğünü fark ettiği için geri geldiğini, düşmeseydi geri gelmeyeceğini dile getirdi. Sürücüler arasındaki bulunan bir kadın sürücünün, kazaya sebep olan sürücüye '7 aracı pert ettin' diye çıkıştığı tartışma, jandarmanın araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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